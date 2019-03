Marketingbureau Tomorrowmen lanceert startup AMAZIN: specialist in Amazon marketing

Het Groningse digitale marketingbureau Tomorrowmen heeft een nieuw label in de markt gezet dat zich volledig richt op marketingactiviteiten via e-commerce gigant Amazon. Tomorrowmen is al langere tijd succesvol in het realiseren van omzet voor haar klanten via zogeheten marketplaces. Het nieuwe label AMAZIN focust zich als één van de eerste Nederlandse bedrijven volledig op het realiseren van verkopen voor e-commerce bedrijven via Amazon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Door onze marketplace dienstverlening in een los bedrijf te positioneren zijn we in staat om met meer focus de markt te bedienen,” zegt AMAZIN oprichter Yorick Voorthuijzen. “We zien dat veel Nederlandse adverteerders er moeilijk in slagen om marketplaces marketing een succesvol onderdeel van de business te maken terwijl dit door de juiste inzet van techniek, content en advertising heel goed mogelijk is.”

Amazon: grootste e-commerce portaal ter wereld Amazon is het grootste e-commerce portaal ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf dat groot werd met het verkopen van boeken verkoopt inmiddels wereldwijd allerlei soorten goederen via internet. In 2018 groeide de omzet van de webshop gigant tot ongekende hoogte van 232,9 miljard dollar.



“Amazon is in meerdere landen al groter dan Google op het gebied van productgerelateerde zoekvraag en gaat binnen afzienbare tijd de manier waarop we in Nederland producten kopen veranderen”, aldusYorick Voorthuijzen. “Overal waar Amazon haar verkoopplatform uitrolt zien we verschuivingen in de rangorde, dit komt vooral omdat Amazon haar verkopers de ruimte biedt om in allerlei vormen producten te verhandelen via een platform dat vanuit meerdere markten toegankelijk is.”