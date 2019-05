Jonge Oost-Groninger ondernemers scoren met online tweedehands boekenverkoop

‘Dat er een markt is voor tweedehands boeken, zie je aan de groei van boekenmarkten en boekenbeurzen. En bijvoorbeeld aan de terugkeer van de Slegte. Wij dachten: als we die boeken nu eens online gaan verkopen via bestaande platformen’, zegt Dieterman. De startende ondernemers stortten zich vervolgens op de onlinemarkt, alle regelgeving, transport en aanbod van boeken.



‘Massa is kassa’

‘Lang niet alle boeken die we inkopen zijn geschikt voor verkoop, maar we zeggen altijd: ‘Massa is kassa’. Tien procent verkoop van 10.000 is meer dan tien procent van 100. En voor de boeken die te oud zijn om te verkopen, hebben we een deal met recyclingbedrijf Virol. Twee keer per week komen ze de container legen’, lichten de heren toe.



Ambitie

De verhuizing naar een groter pand op industrieterrein Reiderland in Winschoten biedt kans op groei en aan ambitie geen gebrek bij deze ondernemers. Ze verkennen intussen de mogelijkheden over de grens. Vanuit een eenvoudige gedachte die strookt met hun visie. Zwijnenburg: ‘Er zijn meer Duitse dan Nederlandse boeken.’