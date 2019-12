Jarig Northern Knowledge uit Groningen brengt kennis en ondernemerschap samen

In deze maand december viert de organisatie Northern Knowledge uit Groningen het éénjarig bestaan. Northern Knowledge werd een jaar geleden opgericht om ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe méer te laten profiteren van de enorme hoeveelheden kennis, aanwezig bij instellingen als Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Volgens directeur Annemiek Galema en bestuurder Rob Verhofstad (zie foto boven) lukt het steeds beter om kennis, ondernemerschap, overheid en maatschappij aan elkaar te knopen.

Northern Knowledge ontstond in 2018 als vervolg op de samenwerking tussen de kennisinstellingen in Groningen, namelijk de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en ook het Universitair Medisch Centrum. De behoefte aan een breder kader, waarbij externe partners eenvoudig kunnen aanhaken, speelde ook al langer. Northern Knowledge beantwoordt niet alleen vragen vanuit de regio, maar zoekt zelf ook actief naar vraagstukken die een oplossing behoeven. Op de website en in de nieuwbrief van Northern Knowledge laten Annemiek Galema en Rob Verhofstad weten tevreden te zijn over de resultaten tot nu toe.

Directeur Annemieke Galema merkt het steeds meer. Northern Knowledge wint aan bekendheid en kracht. ,,Dat komt vooral door het werk dat we doen, niet omdat we overal onze missie moeten vertellen.’’ Wat is dat werk dan? ,,Samenwerken. Dat is de sleutel. We zien welke uitdagingen er allemaal zijn en dragen bij aan de oplossing. Door het samenbrengen van kennis en ondernemerschap vooral.’’

Hanzehogeschool-bestuurder Rob Verhofstad. ,,Wij willen een toegevoegde waarde bieden aan Noord-Nederland om mee te beginnen. Heel plat gezegd: de omgeving zit met vragen, problemen, uitdagingen.’’

Meer dan een loket

Denk aan het tekort aan technisch personeel, aan de energietransitie, aan de stikstofproblematiek misschien wel. ,,Het is heel concreet wat we doen’’, zegt Verhofstad. ,,In het Noorden zijn heel veel knappe koppen die antwoorden kunnen vinden op allerlei vraagstukken. Soms alleen, vaak samen met andere knappe koppen of ondernemers die die vraagstukken aan den lijve ondervinden. Daar zijn wij voor. Ik stel ons wel eens voor als de spelverdeler in een voetbalwedstrijd. Wij zien de uitdagingen en weten waar we de kennis moeten vinden om samen tot de beste oplossing te komen. Die kan bij de universiteit zitten, of bij de Hanze, of bij een combinatie van beide.’’

Solar Challenge

,,Een netwerk is het eigenlijk’’, vindt Annemieke Galema. ,,Wij knopen kennis, ondernemerschap, overheid en maatschappij aan elkaar.’’ Dat heeft aan alle kanten voordelen. Uitdagingen in de regio krijgen de beschikking over kennis en onderzoek. Studenten en promovendi storten zich andersom op die uitdagingen en worden er ook beter van. Verhofstad: ,,Wij willen studenten opleiden tot professionals die bijdragen aan de maatschappij. Via Northern Knowledge werken we daar direct aan.’’

