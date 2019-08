Innovatieve startup Tvilight is failliet

Tvilight is in 2012 in Groningen opgezet door Chintan Shah. Hij bedacht een systeem van slimme lantaarnpalen, die vol sensoren zaten. De lantaarnpalen werden gedimd op het moment dat er geen verkeer op de weg was. Ook konden de sensoren de luchtkwaliteit meten, registreren of het wegdek glad was en zelfs de verkeerslichten beïnvloeden om het verkeer beter door te laten stromen.



In Nederland kost de nachtverlichting ongeveer 300 miljoen euro per jaar. Tvilight dacht te kunnen zorgen voor een besparing van 80 procent op die kosten. Er was dan ook vanuit de hele wereld belangstelling voor z’n idee.



In 2016 ging Tvilight een samenwerking aan met lampenfabrikant Osram. Op het hoogtepunt was het bedrijf betrokken bij 100 projecten. Het is niet bekend waarom het bedrijf nu failliet is verklaard. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn er wel steeds meer aanbieders van slimme lantaarnpalen en worden verlichtingssystemen sowieso steeds energiezuiniger.