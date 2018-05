Holthausen Groep investeert in nieuwe lichtgewicht waterstofgasfles

Bij de Holthausen Groep zijn ongeveer 25 medewerkers dagelijks bezig met het transport, de op- en overslag en het vullen van gasflessen voor de industrie, zorg en recreatiesector. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot marktleider op dit gebied.



Het bedrijf zet fors in op waterstof en andere duurzame brandstoffen. In 2016 is speciaal daarvoor Holthausen Clean Technology opgericht. Clean Technology houdt zich bezig met de ombouw van mobiliteit naar waterstof. Van de lichtgewicht waterstof gasfles worden er eerst 100 stuks geproduceerd en ingezet in diverse pilotprojecten. Bijvoorbeeld in een pilot waar grasmaaiers van een nieuwe waterstof gasfles worden voorzien. Directeur/eigenaar Stefan Holthausen is positief gestemd: "Als de pilots goed verlopen, zullen we op termijn meer werktuigen en voertuigen kunnen ombouwen. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer omzet en meer arbeidsplaatsen in onze provincie."