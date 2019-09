Hanzehogeschool en UWV starten post hbo-opleiding Adviseur Werk

De post-hbo opleiding Adviseur Werk, ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen en het UWV, is afgelopen vrijdag in Utrecht van start gegaan. Zevenentwintig recent afgestudeerde hbo’ers worden via een intensief leerwerktraject opgeleid om mensen die een WW-uitkering ontvangen te begeleiden naar werk.

Mensenwerk



De komende 10 maanden gaan de deelnemers 1 dag per week naar school en 4 dagen per week aan de slag als junior adviseur werk bij een vestiging van het UWV. De deelnemers leren alles over de kansen en mogelijkheden voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt, het uitvoeren van de Werkloosheidswet en het inzetten van effectieve ondersteuning. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de werkzoekende motiveert en welke mogelijkheden en talenten hij/zij heeft om een goede match te maken.



Opleiding op maat



Het UWV en de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelden de opleiding samen. Op dit moment is er veel vraag naar werk, maar dat kan zo veranderen. Een Adviseur Werk moet snel en adequaat in kunnen springen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De opleiding is zo ingericht dat de deelnemers tijdens hun werkzaamheden voortdurend uitgedaagd worden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.