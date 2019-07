Hanzehogeschool en Noorderpoort ontwikkelen nieuwe IT-opleiding voor niveau tussen MBO en HBO

Het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort hebben gisteren een overeenkomst voor een samenwerking tussen IT Academy Noord-Nederland en Kasteel.gro. Beide partijen gaan intensief samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van een nieuw ICT-opleidingsaanbod op niveau 5. Niveau 5 is het opleidingsniveau tussen MBO en HBO. Op deze manier werken beide organisaties aan een betere doorstroom van studenten en doorlopende leerlijnen tussen het mbo en hbo onderwijs.

Afgelopen dinsdag, gisteren, zetten Trijnie Faber, Dean van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen, en Wim van de Pol, lid College van Bestuur van ROC Noorderpoort, hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Er vindt onderzoek naar de opleidingsbehoefte van IT-organisaties plaats samen met de aangesloten partners van Kasteel.gro. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelt de IT Academy nieuwe leergangen. Met deze trajecten wordt de doorstroom tussen mbo- en hbo-onderwijs verbeterd. In lijn van de samenwerking wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het omscholingstraject Make IT Work, van de IT Academy, aan te bieden op niveau 5.

Directeur van IT Academy Noord-Nederland, Robin van den Berg, laat in een reactie weten: “Als IT Academy willen wij trajecten aanbieden van mbo- tot en met masterniveau. De samenwerking met Kasteel.gro is een mooie gelegenheid om in contact te komen met mbo-studenten en alumni die hun IT-kennis willen vergroten”.

Naast het ontwikkelen van nieuwe trajecten wordt Kasteel.gro ook een van de nieuwe opleidingslocaties van IT Academy Noord-Nederland. Het Kasteel kent alle faciliteiten die nodig zijn voor het verzorgen van modern en hoogstaand onderwijs. Vanaf september worden de eerste opleidingstrajecten van de IT Academy verzorgd op de nieuwe locatie.