Grootste hackathon en blockchain ter wereld op Suiker Unieterrein Groningen

Deze luistert naar de naam Odyssey. Maar liefst 1500 mensen afkomstig uit 29 verschillende landen doen er aan mee.

Blockchain is een relatief nieuwe technologie waarmee je transacties mogelijk kunt maken tussen mensen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen, zonder dat er een centrale partij (intermediair of tussenpersoon) bij nodig is. De bekendste toepassing van blockchain is bitcoin.

In Groningen zullen de 1500 programmeurs zich in honderd verschillende teams buigen over andere toepassingen voor de bitcoin-techologie. De ‘wedstrijd’ in Groningen heeft ook als functie om een creatieve omgeving te scheppen en het samenwerken te bevorderen.

