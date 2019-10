Groningse evenementenapp ‘EventInsight’ wil Europa veroveren

Een app die deelnemers en bezoekers van een congres, beurs of ander event helpt bij het netwerken en ontmoeten van nieuwe mensen, maar ook: een app die de organisator van het event meer inzicht en informatie geeft over de bezoekers en wat zij van de verschillende programmaonderdelen vinden. Zie daar in een notendop de mogelijkheden van de app EventInsight, gebouwd en ontwikkeld in Groningen.