Groningse designstudio Brightbird wint International Design Award

Brightbird Design Center heeft een gouden award in de wacht gesleept tijdens de 12e editie van de International Design Awards (IDA) in Los Angeles. Dat meldt Economie.groningen.nl. De Groningse designstudio won de prestigieuze prijs in de categorie ‘Outdoor and Exercise Equipment’ met hun ontwerp voor de Equestic Saddleclip, een innovatief product voor de paardensport.