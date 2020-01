Gronings bedrijf Solarfields realiseert grootste solar carport ter wereld op parkeerterreinen Lowlands

De zonnepanelen produceren genoeg energie voor 10.000 huishoudens of 100 festivslweekenden. Bovendien wordt de ruimte ook nog eens dubbel gebruikt. De auto’s staan overdekt en er wordt energie opgewekt. Ondanks dat de parkeerplekken bij het festivalterrein soms nodig zijn, blijft de carport permanent op de locatie staan.



Het festival Lowlands hoopt met het zonnepark een steentje bij te dragen in het oplossen van de problemen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en milieuverontreiniging. Ook Ton van Amerongen, wethouder van de Gemeente Dronten is er trots op de grootste solar carport ter wereld in zijn gemeente te mogen huisvesten. “Lowlands is een evenement dat al een enorme maatschappelijke betrokkenheid toont. Dat we met de festivalorganisatie en Solarfields mogen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die we beogen is fantastisch.”



'Hard aan gewerkt met MOJO'

Jelmer Pijlman, directeur Solarfields, is enthousiast: ”In de afgelopen 2,5 jaar hebben samen met MOJO hard gewerkt aan alle uitdagingen die bij zo’n groot project komen kijken. We hebben daarbij altijd veel steun gehad van overheden en vinden het geweldig dat we dit nu kunnen aankondigen. De locatie is perfect om Nederland verder te verduurzamen en dit project is een prachtig voorbeeld van meervoudig grondgebruik: parkeren en duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte!”



Lowlands: duurzaam festival

Het Lowlandsfestival vindt jaarlijks plaats op een vaste locatie in Biddinghuizen. De organisatie is al jaren bezig om het festival te verduurzamen. Het energieverbruik blijft hierbij een uitdaging. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport, maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.



Over Solarfields

Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energie systemen. Het Groningse bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens.