Groninger Museum sluit jaar af met 235.000 bezoekers

Het Groninger Museum denkt het jaar 2018 te kunnen afsluiten met 235.000 bezoekers. Met nog ruim een week te gaan tot het nieuwe jaar stond de teller donderdag op 223.000 bezoekers. Op topjaar 2016 na – waarin de tentoonstelling David Bowie is te zien was – , is dit het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar.

Met de kerstvakantie nog voor de deur, zal de teller nog flink oplopen, zo is de verwachting. Het museum gaat er dan ook vanuit het jaar 2018 succesvol te mogen eindigen met 235.000 bezoekers.



De publiekstrekker van afgelopen jaar was de tentoonstelling LaChapelle – Good News for Modern Man, de eerste grote solopresentatie in Nederland van de wereldberoemde fotograaf David LaChapelle. Deze expositie werd op de voet gevolgd door Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928, de grote overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Groninger kunstenaarscollectief.



Komende tijd zijn in het museum de spectaculaire glassculpturen van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly zien. Ook de expositie Grrrom! Een tentoonstelling met een staartje, met werken met dieren uit de eigen collectie, is momenteel te bezichtigen.