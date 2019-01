Groningen goes Healthy met Crazy 88-spel

Samen strijden voor een gezonder Groningen, dat is het motto van Groningen goes Healthy. Vier studenten van de Hanzehogeschool zijn bezig met het organiseren van een Groningse editie van een Crazy 88, een spel waarbij groepen tegen elkaar strijden in het uitvoeren van gekke opdrachten. In de Groningse editie is het de bedoeling dat teams het tegen elkaar opnemen om mooie prijzen te winnen.

Groningen goes Healthy start op 12 januari om 15:00 uur bij de Ossenmarkt. Er wordt €1,-per deelnemer gevraagd voor het goede doel Beatrix Kinderziekenhuis. Dit goede doel is verantwoordelijk voor de uitstekende zorg op de kinderafdeling van het UMCG.



Teams van 3 à 4 deelnemers krijgen 88 opdrachten en 2 uur te tijd om zoveel mogelijk punten te scoren. Hoe moeilijker de opdracht des te hoger het aantal punten er te verdienen zijn. Het team dat aan het einde de meeste punten heeft behaald, maakt kans op fantastische prijzen.



”Ik woon nu al 5 jaar in deze prachtige stad en heb genoten van alles wat het te bieden heeft. Toch heb ik, samen met vele anderen besloten om vanaf 1 januari 2019 gezonder te gaan leven. Dat is de reden waarom dit evenement goed past bij mijn goede voornemens.” zegt Jorn Miedema, één van de organisatoren.



De opdrachten staan in het teken van de gezondheid en beweging van de studenten in de stad. Een voorbeeld van een opdracht is: ‘Help een marktkoopman met het verkopen van groenten en fruit.’ De opdrachten dienen gefilmd of gefotografeerd te worden en dit beeldmateriaal wordt ingeleverd bij de organisatoren. De organisatoren bepalen of de opdracht behaald is en de groep met de meeste punten krijgt een welverdiende prijs, maar ook de groep die de opdrachten het meest origineel uitvoeren zullen daar een originaliteitsprijs voor krijgen.



Groningen goes Healthy zal worden gehouden op 12 januari vanaf 15.00 uur bij de Ossenmarkt. Deelname is €1,- p.p. Meld je snel aan via deze link en Let’s go Healthy!