Groningen Digital Business Center (GDBC) maakt wetenschappelijke artikelen over digitale onderwerpen voor breed publiek toegankelijk

Het Groningen Digital Business Center (GDBC) is er in geslaagd wetenschappelijke artikelen, zoals geplaatst in onder andere ‘’Journal of Business Research’, voor een breed publiek én in het Nederlands toegankelijk te maken.

Het Groningen Digital Business Center (GDBC) staat voor kennis en kennisdeling. En daar heeft het digital business centre van de Rijksuniversiteit Groningen wederom een nieuwe stap in gemaakt. In overleg met uitgevers en auteurs is het GDBC er in geslaagd wetenschappelijke artikelen, zoals geplaatst in onder andere Journal of Business Research, voor een breed publiek toegankelijk te maken. De samenvattingen en links naar de gehele artikelen worden geplaatst op de website van GDBC.

De heldere samenvatting in het Nederlands geschreven door de auteur, vaak een hoogleraar of universitair docent van de RUG, geeft een mooie beknopte weergave van het gehele artikel dat in het Engels is.

De eerste is inmiddels geplaatst. Het onderwerp is de openheid van digitale platformen. De auteur is onder andere Thijs Broekhuizen, Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gelieerd aan het GDBC. Broekhuizen heeft ook de Nederlandse samenvatting van het artikel verzorgd.

Bas Baalmans, managing director van het GDBC, is trots op het resultaat. "Ja absoluut. Wederom een resultaat waar het GDBC nu precies voor opgericht is. Wetenschappelijk en praktijk bijeen brengen. Bijvoorbeeld ook omdat er naast de samenvatting nog een aantal praktische adviezen worden meegegeven door de auteur waar je als ondernemer direct wat aan hebt en mee kan."

De site van het GDBC is om meerdere reden een bezoek meer dan waard, zo vervolgt Baalmans: "Onze onderzoeksassistenten zijn momenteel druk doende met het opstellen van een groot aantal blogs over diverse digitale onderwerpen. Deze zullen we vanaf september eveneens om de zoveel tijd publiceren op onze site. Ook uitermate interessant!"

Kijk op https://www.rug.nl/gdbc/blog/gdbc-maakt-wetenschappelijke-artikelen-toegankelijk-24-08-2019 voor meer informatie en de links naar de Nederlandse samenvatting en het gehele wetenschappelijke artikel.