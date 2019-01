Gesprek tussen Schiphol en Airport Eelde over mogelijke samenwerking

Volgens Benschop is de Royal Schiphol Group meer dan Amsterdam Airport Schiphol. “We vormen een geheel met de luchthavens bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad”, zegt hij. “We moeten ons als één geheel ontwikkelen. Een Nederlands luchtvaartsysteem waar ook Groningen Airport Eelde en Maastricht bij horen." Samenwerking is volgens Benschop nodig om de positie in Europa te handhaven.



De luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Lelystad zijn eigendom van de Schiphol Group. Eelde en Maastricht vallen daarbuiten. Het is wel voor het eerst dat de CEO van de Schiphol Group toenadering zoekt tot Eelde. De uitspraken van Benschop liggen tevens in lijn met een visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens.



De directeur van Groningen Airport Eelde heeft eerder al eens gepleit voor meer aandacht voor de luchthavens van Eelde en Maastricht. De noodzaak is nu mogelijk ook groter omdat de opening van Lelystad Airport flinke vertraging oploopt.



Medio januari gaan de directies van de Schiphol Groep en Groningen Airport Eelde met elkaar kennismaken in een gesprek.