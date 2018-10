Gemeente biedt gratis gebruik bakfiets voor wegbrengen grofvuil

Grofvuil

Bewoners kunnen grofvuil 4 keer per jaar gratis afleveren bij de twee afvalbrengstations in de stad. Of zij kunnen het grofvuil tegen betaling laten ophalen door de gemeente, Stichting Werkpro of Voordelig Vervoerd. Mensen zonder auto of rijbewijs kunnen nu met deze gratis leen-bakfiets grofvuil naar het afvalbrengstation brengen zonder bijkomende kosten.



Stadswerkplaats

Wanneer inwoners bakfietsen willen gebruiken voor het wegbrengen van grof vuil, dan kunnen zij deze reserveren bij de Stadswerkplaats aan het A-kerkhof. Bij de Stadswerkplaats krijgen zij een verklaring “gebruik bakfiets grofvuil” mee. Deze verklaring kunnen zij laten ondertekenen op het afvalbrengstation en bij terugkomst weer afgeven aan de Stadswerkplaats. De kosten voor de huur van de bakfietsen worden dan doorberekend aan de gemeente. Eind dit jaar komen naast de reguliere bakfietsen een tweetal elektrische bakfietsen beschikbaar voor het wegbrengen van grofvuil.