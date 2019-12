Forum Groningen en Alfa-college gaan samenwerken

Door met elkaar samen te werken kunnen de beide organisaties elkaar versterken: door studenten in de praktijk waardevolle ervaring te laten opdoen, laten meedenken en gezamenlijk inhoud te ontwikkelen om publiek en studenten mee te nemen in de toekomst.



“We zijn enorm blij met deze samenwerking. Een parel als het Forum verdient het om benut te worden als een praktische leeromgeving, waar we samen onze studenten opleiden voor de beroepen van de toekomst. Tegelijkertijd profiteren bezoekers van het Forum van deze mooie samenwerking”, aldus Wim Moes, voorzitter College van Bestuur Alfa-college.



“Forum Groningen wil een inspirerende plek zijn voor iedereen. Er gebeuren in het Forum zoveel verschillende dingen dat het voor velen een leerzame plek is. We hebben nauwe banden met het onderwijs op alle niveaus in deze stad. De samenwerking met Alfa-college is dan ook een heel natuurlijke, we zien beide volop kansen om elkaar te versterken”, aldus Dirk Nijdam, algemeen directeur Forum Groningen.



Samenwerking

Het Alfa-college leidt goede, maatschappelijk betrokken, vakmensen op. Hiervoor zoekt het Alfa-college samenwerking met bedrijven en instellingen om aan te sluiten op het regionale werkveld en om het opleidingsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Het Forum als grote publieksinstellling is in een bruisende stad en regio dé plek bij uitstek om het talent van de studenten van de Alfa-college aan een breed publiek te tonen. De talenten en projecten van de studenten krijgen een plek in het Forum, denk aan deelname aan events, aan inhoudelijke invulling bij programmering of inzet van specifieke opleidingen bij ondersteuning in horeca en producties.



Partnerschap

Met het partnerschap verbinden Alfa-college en Forum Groningen zich duurzaam aan elkaar voor een periode van minstens drie jaar. Het Forum tekende eerder samenwerkingsovereenkomsten met Openbaar Onderwijs Groningen en partnerships met Hanzehogeschool Groningen, NDC Mediagroep en Rabobank Stad en Midden Groningen.



Over het Alfa-college

Het Alfa-college is een christelijk ROC met vestigingen in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Binnen het Alfa-college leiden we onze circa 15.000 studenten op tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede burgers en tot goede vakmensen.



Over Forum Groningen

In het hart van de Groningen staat Forum Groningen, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Met o.a. internationale exposities (vanaf 7 december), Storyworld (vanaf 11 januari), vijf filmzalen, een multifunctionele zaal, de bibliotheek, horeca en een dakterras met fenomenaal uitzicht dagen we het publiek uit om zich te laten verrassen en met een open blik naar de toekomst te kijken.