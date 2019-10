Eindelijk fontein in Groningen. Of…?

Eindelijk een fontein in Groningen, zoals te zien op bovenstaande foto. Het lijkt er op alsof daarmee de wens van velen in vervulling gaat. Maar het ligt even iets anders.>>

De foto is genomen in de Waagstraat. Daar staat inderdaad een soort draaimolen met daarbovenop een fontein. Het geheel is echter tijdelijk, en heeft alles te maken met het festival Let’s Gro: het toekomst festival van Groningen. Dat festival start woensdag en duurt vier dagen. Er is een zeer uitgebreid programma samengesteld met zaken en activiteiten ter inspiratie van mensen die willen meedenken over de toekomst van Groningen.

Let’s Gro is het inspiratiefestival over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. ‘Samen denken en dromen, over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn, en elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt’, zo omschrijft de organisatie het festival.

Ontstaan



De economische crisis had in 2012 een aantal mensen bij elkaar gebracht die de noodzaak zagen de kracht van Groningen een podium te geven. Naast de financiële en economische crisis speelden een aantal maatschappelijke thema’s een grote rol. Zoals de veranderende rol van de overheid en de steeds breder gedeelde wens en de noodzaak om duurzaam en verantwoord om te gaan met de omgeving.

Met die thema’s in het achterhoofd is Let’s Gro ontstaan. De vraag was: 'hoe kunnen we de stad inspireren en nieuwe energie aanboren'. Het eerste antwoord daarop was het organiseren van een tweedaags festival in 2013 om samen met de Stadjers de belangrijke thema’s voor de stad te bespreken.

Het festival gaat om het elkaar inspireren en daarnaast heeft Let’s Gro als doel te verbinden en kruisbestuiving tussen mensen en ideeën te creëren. Dit met als hoofdthema: de toekomst van Groningen.