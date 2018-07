Dubbele zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gepresenteerd

Bewoners en andere geïnteresseerden konden op gisteravond de definitieve ontwerpen van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl bekijken. Het waterschap Noorderzijlvest, de aannemerscombinatie Ommelanderdiek en de provincie Groningen organiseerden gezamenlijk deze informatieavond. Ook kregen de aanwezigen informatie over de uitvoering en planning van de dijkversterking en van de Dubbele Dijk.



Ate Wijnstra, projectmanager van het waterschap Noorderzijlvest over de dijkverbetering: “We versterken de zeedijk versneld. We konden niet rustig wachten totdat de ontwerpen klaar zijn en pas daarna beginnen. Het loopt hier parallel en dat maakt het spannend. Nu alle ontwerpen klaar zijn, kunnen we de blik volledig richten op de daadwerkelijke uitvoering, zodat de verbeterde dijk eind 2019 klaar is.”