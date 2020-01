Digitale pathologie: Martini Ziekenhuis vervangt microscoop door scanners

Het Martini Ziekenhuis heeft drie scanners aangeschaft voor digitale pathologie. Deze scanners vervangen de traditionele microscoop bij onderzoek van lichaamsweefsel en – cellen. Met deze scanners is het mogelijk om de ‘onderzoeksglaasjes’ met het te beoordelen weefsel digitaal op te slaan en op een scherm te beoordelen.

Ook zijn de beelden via een beveiligd systeem uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Pathologen en andere medisch specialisten kunnen op die manier makkelijker overleggen en gebruik maken van elkaars expertise. Zo leidt digitale pathologie niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek.

In het Martini Ziekenhuis werken ruim vijfenzestig medewerkers op de afdeling Pathologie. Zij zijn betrokken bij onderzoek van lichaamsweefsel en – cellen van ruim 69.000 patiënten per jaar. De afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis werkt voor eigen artsen en patiënten én voor patiënten van partners in de zorg zoals huisartsen en andere ziekenhuizen.