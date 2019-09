‘Artificial Intelligence’ onderwerp van event van Groningen Digital Business Center (GDBC)

Jarno Duursma, auteur en trendwatcher, houdt een lezing over het onderwerp: Kunstmatige intelligentie: vloek of zegen? Hij houdt de lezing tijdens een event van het Groningen Digital Business Center (GDBC ) in Groningen.

Het GDBC is druk doende met de organisatie van alweer haar derde event, op 29 oktober. Eerdere sessies vonden plaats in het Duisenberg gebouw en de DOT, nu is het fraaie Van Swinderenhuys in het centrum van Groningen de locatie.

Kunstmatige intelligentie is het thema. Jarno Duursma, welbekend auteur en trendwatcher gaat in op de zoete vruchten die kunstmatige intelligentie ons brengt, maar belicht eveneens de nadelen: verlies van privacy en autonomie en de onzichtbaarheid en onvoorspelbaarheid hoe technologiebedrijven ons gedrag beter en beter gaan voorspellen en zaken bloot leggen waar wij ons misschien allesbehalve bewust van zijn. Kortom: vloek of zegen?

Na de presentatie van Duursma staat de interactieve paneldiscussie op het programma, met vertegenwoordiging van wetenschap en bedrijfsleven.

Het panel bestaat uit Jenny van Doorn (Hoogleraar Dienstenmarketing van de RUG en expert in het gebruik van technologie in de dienstverlening), Frido van Diem (alumnus van de RUG, momenteel Digital Growth Lead bij NEWCRAFT en langere tijd werkzaam in de internettechnologie) , Domenique van der Niet (tech-ondernemer, directeur van Humain'r en ervaren in AI in callcenterland) en Duursma.

De discussie zal onder leiding van Tammo Bijmolt, directeur GDBC en hoogleraar Marketing, plaats gaan vinden. Het event wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Een beperkt aantal plaatsen is beschikbaar dus snelle aanmelding is wenselijk. Dit kan op https://www.rug.nl/gdbc/over-ons/3de-event_gdbc/ai-en-menselijk-ongemak