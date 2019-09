A&F Interieur krijgt subsidie voor nieuwe lijmmachine

De machine maakt gebruik van de nieuwste technologieën waardoor hij een hogere doorloopsnelheid heeft, hogere kwaliteit levert en een laag energieverbruik heeft. Door gebruik te maken van moderne technieken worden de randen van de meubelplaten optimaal afgewerkt, waardoor er geen vuil en vocht kan achterblijven. Ook is de machine stiller en schoner en maakt deze het werk van de medewerkers minder zwaar.



Medische sector



A&F is gespecialiseerd in maatwerkmeubiliair voor ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en tandartspraktijken. In deze sector is het van groot belang dat meubels hygiënisch en makkelijk schoon te maken zijn. Het bedrijf wil met de investering in de nieuwe lamineermachine zijn positie op de medische markt versterken. Verwacht wordt dat het aantal banen bij A&F Interieurbouw de komende drie jaar zal stijgen van dertien naar twintig.



Innovatief en Duurzaam MKB



De subsidie komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.