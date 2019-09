Wies van ’t Slot (365Werk) opnieuw bij 100 meest succesvolle zakenvrouwen

Van ’t Slot heeft die notering te danken aan de snelle groei die 365Werk doormaakt. De omzet steeg afgelopen jaar van 13 miljoen naar 21 miljoen euro. De jaren daarvoor lieten soortgelijke groeicijfers zien. Het aantal medewerkers van 365Werk vervijfvoudigde in vier jaar tijd.



Wies Van ’t Slot is trots. ,,Vooral omdat deze lijst puur op omzet gaat en je er niet zelf voor moet aanmelden. Vorig jaar was ik echt verrast dat ik erin stond. Nu ben ik vooral blij dat het weer gelukt is. En natuurlijk wil je stiekem elk jaar hoger komen in de lijst.’’ Op welke plek ze staat, wordt binnenkort bekend gemaakt.



De notering zegt vooral veel over de groei van 365Werk. ,,En kennelijk is het nog steeds bijzonder dat een vrouw het schip stuurt. Goed dat daar via The Next Women wat aandacht voor is, voor die ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven.’’



Wies van ’t Slot (40) werd vier jaar geleden directeur en mede-eigenaar van 365Werk, na een carrière in de uitzendwereld. Ze besloot het anders aan te pakken. Transparanter vooral, en digitaler. Dat werpt zijn vruchten af. Inmiddels heeft 365Werk vakkrachten aan het werk in grote delen van het land.