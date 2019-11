VNO-NCW Noord: maandag symposium over Lelylijn

In een uurtje met de trein van Groningen naar de Randstad, wie wil dat nou niet? Misschien wordt het ooit mogelijk, wanneer de plannen doorgaan voor een Lelylijn. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord is een van de pleitbezorgers van deze lijn. Maandag organiseren de werkgevers een symposium.

De Lelylijn is de snelle spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Deze zorgt ervoor dat je met een uurtje van Noord-Nederland naar de Randstad kunt reizen.

Op een duurzame en comfortabele manier. Naast deze voordelen biedt de trein economische kansen: voor woon-werkverkeer, huisvestigingsproblemen en vrijetijdsbesteding. Al is het wel de vraag wat een en ander voor de Groningse woningmarkt kan betekenen wanneer straks mensen er voor kiezen om niet meer in Randstad te wonen, maar in Groningen.

Symposium Drachten

Op maandag 2 december 2019 komen in Schouwburg De Lawei in Drachten meer dan 200 geïnteresseerden samen om elkaar te informeren over de actuele ontwikkelingen en samen een vuist te maken voor de komst van de Lelylijn.

Verschillende experts en voorstanders van het eerste uur vertellen tijdens het evenement wat de precieze plannen zijn, wat de urgentie is en welke vele voordelen de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad biedt. Onder hen Gronings ondernemer Ben Woldring, hoogleraar Jouke van Dijk en Friese deputeerde Avine Fokkens. Ook zullen voor- en tegenstanders met elkaar in debat gaan in een talkshow met de titel: ‘De Lelylijn: Dagdroom of bittere noodzaak?’