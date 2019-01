UMCG: Miljoenen om werkdruk personeel te verlagen

Het UMCG gaat dit jaar, 2019, drie miljoen euro extra vrij maken om de werkdruk bij de verpleging te verlagen. Ook gaat het UMCG verder met de uitvoering van investeringsplannen waarmee in 2018 al een begin was gemaakt, en waarmee in totaal 350 miljoen euro is gemoeid. Dat vertelde UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen ( zie foto) gisteren tijdens zijn Nieuwjaarsspeech.

“Investeren in opleiden van nieuwe medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw”, dat zijn volgens UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen de belangrijkste opgaven waar het UMCG in 2019 voor staat. Tijdens zijn nieuwjaarsrede benadrukte Aartsen dat alleen zo het UMCG samen met andere zorgaanbieders alle inwoners van Noord-Nederland de zorg kan bieden die ze nodig hebben. Hij riep op tot verdergaande samenwerking in Noord-Nederland om de gezamenlijke ambities op het gebied van onderzoek en innovatie en gezond ouder worden, waar te maken.

Met de heropening van OK’s en IC-bedden, het opleiden van vele nieuwe (gespecialiseerde) verpleegkundigen en ondersteuners en de uitbreiding van medium care-units brengt het UMCG in 2019 de capaciteit weer op orde.

Financiële gezondheid

Het UMCG verwacht over 2018 een positief financieel resultaat te kunnen boeken. Het kostenreductieprogramma dat in 2018 is ingezet en ook in 2019 doorloopt, is nodig om ondanks stijgende kosten innovatief te blijven en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zoals de grootscheepse verbouw en nieuwbouw van de zogeheten hotfloor (operatiecomplex, spoedeisende hulp en IC’s) de nieuwbouw van Psychiatrie, de renovatie van de poliklinieken (deels al in 2018 afgerond) en verpleegafdelingen, die gezamenlijk zo’n 350 miljoen euro gaan kosten.