Ondernemers bijgepraat op ledenvergadering Bedrijvenvereniging WEST

Ondernemers aangesloten bij de Bedrijvenvereniging WEST zijn gisteren bijgepraat over tal van actuele ontwikkelingen aan de westzijde van Groningen. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering die werd gehouden in Kaap Hoorn.

Voorzitter Klaas Holtman informeerde de tientallen leden die naar de Algemene Ledenvergadering waren gekomen over zaken die relevant zijn voor de leden van WEST.

Zo zijn er onder meer besprekingen met de directie van het Martini Ziekenhuis over de bereikbaarheid en over vergroening van het ziekenhuisterrein.

Het Martini Trade Park kan de komende jaren nieuwe impulsen verwachten: het college van B en W heeft in elk geval voor de komende jaren een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd voor een nieuwe impuls, onder andere voor een energie-installatie.

Ook wat betreft de Zernike Campus Groningen ‘zit de vaart er in’, constateerde Klaas Holtman. Het bedrijf Polyganics gaat er investeren en TNO is van plan te verhuizen van Kranenburg naar Zernike.

Ledental

Volgens voorzitter Holtman is de ontwikkeling van het ledental van WEST ‘’stabiel”, al was er de laatste tijd, onder meer door bedrijfsbeëindiging, sprake van een lichte daling, waardoor het totale aantal leden schommelt rond de tweehonderd. Financieel is WEST zeer stabiel, en kon 2018 zelfs met een positief resultaat worden afgesloten.

Eén van de aanwezigen stelde vast dat het een goede zaak zou zijn wanneer WEST wat extra aandacht besteden aan de werving van jongere leden. In het gebied van deze vereniging is onder meer bedrijvencentrum The Rock gevestigd, en aangezien daar veel jonge, startende bedrijven zijn gevestigd , zou het een goed idee zijn om te trachten hen voor het lidmaatschap te interesseren.