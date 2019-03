Nieuwe bestemming Kanaaleilanden vanaf ‘Eelde’ volledig uitverkocht

In december werd bekendgemaakt dat Sunair dit jaar tussen eind april en eind juni elke zondag van Eelde naar de Kanaaleilanden vliegt. Inmiddels is het hele seizoen volgeboekt.



Bowy Odink, commercieel manager Groningen Airport Eelde, noemt het ‘fantastisch’ dat een volledig seizoen in zo’n korte tijd is volgeboekt. “Het geeft tevens een mooi signaal dat er vanuit de Noorderlingen veel vraag is naar nieuwe bestemmingen vanaf Groningen Airport Eelde.” Volgens Odink is de kans groot dat er ook volgend jaar vanaf Eelde naar de Kanaaleilanden gevlogen kan worden.



Op zondag 28 april vertrekt de eerste vlucht naar Guernsey vanaf Groningen Airport Eelde. Het seizoen loopt dit jaar tot 23 juni.