Make it in the North: uniek nieuw Engelstalig online platform voor vacatures

Make it in the North is het nieuwe online platform voor het vinden van een baan, personeel, onderzoek, exportmogelijkheden, bedrijven, nieuws en cultuur in Noord-Nederland. Het Engelstalig online platform is nu live en klaar om vacatures, bedrijfsprofielen en nog veel meer te tonen en delen.

Make it in the North is een initiatief van tientallen regionale partners, waaronder de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en noordelijke instellingen als de Rijksuniversiteit Groningen, FME, MetaalUnie, Phillips en nog veel meer.

Het platform, de eerste en enige in zijn soort in Noord-Nederland, is het resultaat van het luisteren naar zowel Noordelijk bedrijven als internationale Noord-Nederlanders. Bedrijven maken zich vaak zorgen over de toekomst: met meer technologie en een steeds groter wordende markt kan het moeilijk zijn om het juiste hooggekwalificeerde talent te vinden. Voor internationale werkzoekenden, die op een van de gelukkigste plekken in Europa willen werken en wonen, biedt de portal een unieke kans om een baan te vinden die past bij hun vaardigheden, maar ook om inzicht te krijgen in het ecosysteem van het noordelijke bedrijfsleven.

Twee andere initiatieven die onder de Make it in the North paraplu vallen zijn al enige tijd live: de online krant The Northern Times en de culturele gids Here & Now. The Northern Times heeft een snelle groei in populariteit doorgemaakt en heeft onlangs zijn miljoenste view gehad, terwijl Here & Now de plek is geworden om te zien wat er in het Noorden gebeurd; van techno-evenementen tot theaterproducties.

Naast de vacaturesite zullen gebruikers van Make it in the North toegang hebben tot een schat aan informatie over Noord-Nederland: van informatie over de meest succesvolle economische sectoren, een overzichtskaart met alle exporterende bedrijven tot een career event agenda. Make it in the North zal binnenkort ook een eigen career event organiseren.

Bedrijven worden uitgenodigd om hun ‘spot’ ofwel plek op het portal te claimen door middel van hun eigen bedrijfsprofiel. Inmiddels staan er op de website al vacatures die interessant zijn voor mensen die in een internationale omgeving willen werken.

Om vacatures en bedrijfs- en sectorinformatie te bekijken, vacatures te plaatsen en uw bedrijfsprofiel te claimen, gaat u naar www.makeitinthenorth.nl. Voor nieuws uit het Noorden naar www.thenortherntimes.nl en voor de culturele agenda bezoek www.hereandnow.nl