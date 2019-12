Groningse ijzerwarenwinkel Wovar verhuist naar groter pand

De online ijzerwarenwinkel Wovar uit Groningen gaat verhuizen naar een nieuwe bedrijfshal van 1100 vierkante meter aan de Emdenweg. De online groothandel en webshop in één handelt sinds 2018 in schroeven, bouten en ijzerwaren. Het snelgroeiende Groningse bedrijf is actief met webwinkels in Nederland, België en sinds kort ook in Duitsland.

Wovar verwacht met de nieuwe locatie in Groningen stad, die driemaal zo groot is als de vorige, een nieuwe groeispurt te kunnen maken. Met het nieuwe pand, biedt het ijzerwarenbedrijf ook lokale ondernemers de mogelijkheid voor het afhalen van schroeven, bouten, balkdragers, hengen enzovoorts in de gekste maten.



Jesse Keizer van Wovar legt uit: ,,Waar bouwmarkten steeds meer een basisassortiment schroeven en bevestigingsmaterialen neerleggen, gaan wij echt de diepte in. Bovendien kunnen wij doorgaans goedkoper leveren dan dergelijke bouwshops. De ijzerwarenafdeling is immers de cashcow van de bouwmarkt. Wovar levert circa 2500 verschillende 'eigen merk' bevestigingsmaterialen aan zowel thuisprofessionals en bedrijven. Het schroefjesbedrijf levert altijd uit eigen voorraad. Doordat bedrijven nog tot half 10 's avonds kunnen bestellen voor levering de volgende dag, spreken we vooral de ZZP-markt aan."



Het bedrijf ontstond in 2017 na een afstudeeropdracht op de Hanzehogeschool, waar Jesse studeerde.