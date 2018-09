Cursus 'Engels op de werkvloer' voor medewerkers Groningse ondernemingen en winkels

Groningse bedrijven en winkels die het waardevol vinden dat hun medewerkers in het Engels buitenlandse klanten of toeristen netjes te woord kunnen staan, kunnen deelnemen aan een (gratis) cursus "Engels op de Werkvloer". Deze start komende woensdagavond 19 september vanaf half zeven bij het Noorderpoort, Boumaboulevard 113 te Groningen. Het betreft een cursus aangebonden door de bedrijvenverenigingen GCC, Bedrijvenvereniging WEST en Koninklijke Horeca Nederland.>>

De stad Groningen komt steeds meer in trek onder toeristen uit het verschillende landen. Engels is daarbij een populaire voertaal onder toeristen die de stad bezoeken. Om deze potentiële klanten te woord te kunnen staan, bieden de GCC, Bedrijvenvereniging WEST en KHN de cursus "Engels op de Werkvloer" aan. Deze cursus - georganiseerd door de Groninger Retail Academy - focust zich op praktijkgericht Engels (hoe spreek ik een klant aan, hoe vertel ik over mijn producten).



De cursus bestaat uit een reeks van vijf, tweewekelijks gehouden, bijeenkomsten met een groep van ongeveer 20 personen. De cursus wordt kosteloos aangeboden aan ondernemers, in Groningen, in samenwerking met het Noorderpoort. De eerste cursus begint woensdag 19 september en wordt daarna tweewekelijks vervolgd op hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie.



• 19 september

• 3 oktober

• 17 oktober

• 31 oktober

• 14 november



Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende lesmethodieken, waaronder rollenspellen, mystery guests en online tools.



Programma



18.30 - 19.00 uur: inloop met broodjes

19.00 - 21.00 uur: cursus



Locatie



De cursus vindt plaats bij het Noorderpoort, Boumaboulevard 113 te Groningen. Parkeren kan betaald onder het Noordlease stadion.



No Show policy



De cursus is voor iedereen kosteloos bij te wonen, echter zijn er beperkte plekken beschikbaar.

(Foto boven: deelnemers van een van de cursussen van de Groninger Retail Academy).