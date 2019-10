Zaterdag groot feest voor hele buurt ‘De Wijert Bruist’

Wijkwethouder Glimina Chakor is aanwezig voor de opening van het programma. Vervolgens wordt de dag feestelijk afgesloten met een 70’s & 80’s discoavond (18+) van 20.00 tot 00.00 uur. Actieve buurtbewoners organiseren dit feest samen met WIJ De Wijert, Platform De Wijert, het MFC en Wijkdeal De Wijert om mensen bij elkaar te brengen en om te laten zien dat er veel gebeurt in de wijk.

Bezoekers kunnen prijzen winnen met het Rad van Fortuin, fietsen op een smoothiebike, meedoen aan een yogales en zingen met een pop-up koor. Daarnaast is er veel aandacht voor de thema’s rondom voeding en bewegen, zoals een bootcamptraining en een mini-proeverij van eetbare wilde planten. Voor kinderen is er een vossenjacht en knutselplein, voor de jongeren een speciale game-zone.

‘We wonen, werken en voelen ons thuis in een wijk waar iedereen mee kan doen.’ Zo denken de bewoners in De Wijert er ook over. In deze wijk worden bewonersinitiatieven niet alleen ondersteund door de gemeente en wijkorganisaties, maar zijn het juist de bewoners die het voortouw nemen. Dit zorgt voor prachtige projecten en activiteiten het hele jaar door.