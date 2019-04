Wethouder Paul de Rook informeert ondernemers Haren over toeristenbelasting en horecanota

Door herindeling is de nieuwe gemeente Groningen ontstaan. Een nieuwe organisatie met nieuwe contactpersonen en soms ook nieuwe regels. De afdeling EZ van de gemeente Groningen wil daarom graag met de horeca-ondernemers kennismaken en hen informeren over de nieuwe gemeente.

‘Mogelijk hebt u praktische vragen of wilt u weten hoe u in de toekomst kunt participeren in de totstandkoming van nieuw beleid. Kortom, het is van belang om elkaar te kunnen vinden als dat nodig is’, zo laat de gemeente weten in haar uitnodiging aan de ondernemers.



Locatie: oude raadszaal, Raadhuisplein 10 te Haren. Inloop vanaf 13.50 uur.

Namens Koninklijke Horeca Nederland is Hans Singelenberg, nationaal accountmanager, aanwezig.

De gemeente Groningen nodigt horecaondernemers (waaronder ook logies), van de voormalige gemeente Haren uit voor deze kennismakingbijeenkomst. De gemeente vraagt belangstellenden wel hun komst te bevestigen middels een e-mail naar ez@groningen.nl .

