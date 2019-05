Pepergasthuis - icoon van binnenstad Groningen - 'wordt verpatst'

‘Daarmee verdient de huidige eigenaar woningcorporatie Lefier misschien geld, maar dat hoort niet bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een woningbouwvereniging’. Dat zegt Louwris Kroon, oud-directeur van de Stichting Volkshuisvesting Groningen. Hij is verontwaardigd over de voorgenomen verkoop door Woningcorporatie Lefier van het Pepergasthuis in de Peperstraat in Groningen.

zo zegt hij zaterdag in het Dagblad van het Noorden

Het Pepergasthuis is een wooncomplex in de vorm van een hofje, dat in oorsprong dateert uit het jaar 1405. Oorspronkelijk diende het als gasthuis voor pelgrims die naar Groningen kwamen.

Het Pepergasthuis werd in 1988 aangekocht door de stichting Volkhuisvesting, dat daarvoor vier miljoen euro subsidie kreeg, en daar zelf nog 1,5 miljoen euro bij legde. Voor dat bedrag werd het Gasthuis grondig gerenoveerd en werden er 29 woningen van gemaakt die werden verhuurd.

Lefier – waarin Volkshuisvesting is opgegaan - heeft aangekondigd dat historische hofje te willen verkopen omdat het verliesgevend is. Maar Louwris Kroon (76), die nu met pensioen is en in 1988 geestelijk vader was van de opknapbeurt van het Pepergasthuis, gelooft daar niets van.

‘Lefier zegt dat het project verliesgevend is omdat ze het taxeren op de huidige prijs. Maar dat is onzin, want die huidige prijs hebben ze er niet voor betaald’, aldus een boze Kroon. Volgens hem is het Pepergasthuis een ‘icoon’ voor de binnenstad van Groningen, en hoort de huidige eigenaar er alles aan te doen om dat voor Groningen te bewaren.