Uniek nieuw wandelevenement door de Onlanden: ‘Nature Walk Groningen’

Groningen is een nieuw sportevenement rijker: de Nature Walk Groningen. Dat is een unieke wandeltocht waarbij deelnemers kunnen genieten van de Onlanden, een prachtig natuurgebied vlakbij Groningen. Dit gebied is in haar korte bestaan bekend geworden om haar bijzondere natuur. Van de zeearend en grote zilverreiger tot de otter en de vos, ze zijn allemaal bewoners. Zondag 27 oktober vindt de allereerste editie van de Nature Walk Groningen plaats.

Voor de wandeltocht kan gekozen worden voor een parcours van 10 of 20 km. De start en finish zijn gesitueerd bij recreatiegebied de Hoornse plas. Onderweg wandelen de deelnemers over verharde en onverharde paden en kan men genieten van prachtige natuur en mooie uitzichten. Zo zijn er in het parcours een aantal uitzichtpunten en kan er een uitkijktoren van maar liefst 26 meter hoogte beklommen worden, om vervolgens van het gehele natuurgebied te kunnen genieten. Naast actief bezig zijn biedt dit wandelevent de kans om de geheimen van de natuur te ontdekken! Op een aantal plekken worden de deelnemers opgevangen door boswachters die meer informatie geven over de bijzondere natuur in het gebied. Onderweg leer je bijvoorbeeld meer over otters, de kijkboerderij en de onderwaterwereld van de Onlanden.

Het nieuwe wandelevenement speelt in op de landelijke behoefte om meer te bewegen in de natuur. Elske Dijkstra van organisator Golazo Noord Nederland: “Wij willen meer mensen in beweging brengen, waarbij we verschillende doelgroepen een speciale wandelervaring willen bieden. Dit concept sluit daar naadloos bij aan. Geweldig dat we sport, beweging, vitaliteit en natuurbeleving samen met Natuurmonumenten kunnen stimuleren.”

Natuur als goede doel

Voor het wandelevenement in de Onlanden wordt samengewerkt met Natuurmonumenten. De natuur is het goede doel; per deelnemer gaat er een bijdrage naar de kwetsbare natuur in het gebied. Bart Zwiers, boswachter van De Onlanden is enthousiast: “Met dit nieuwe wandelevenement bieden we een unieke ervaring. Je wandelt door een prachtig gebied. Op zes markante punten krijg je uitleg van onze boswachters waardoor je heel anders naar de natuur gaat kijken. We hopen dat veel mensen uit de omgeving de mogelijkheid aangrijpen om het natuurgebied vanaf een andere kant te bekijken en zien hoe belangrijk hun steun is om de natuur te behouden.”

De Onlanden

Het natuurgebied de Onlanden is ongeveer net zo groot als 2600 aaneengesloten voetbalvelden. Het gebied bestaat uit ruige hooilanden, moeras en bos en er is volop ruimte voor overtollig water, zodat bij langdurige, hevige regenval de stad-Groningers de voeten droog houden.

Ontdek zelf de geheimen van de natuur

Vanaf vandaag kunnen natuurliefhebbers, wandelliefhebbers en alle andere enthousiastelingen vanaf zes jaar en ouder zich inschrijven via www.naturewalkgroningen.nl.

Nature Trail Serie

De Nature Walk Groningen is de eerste Nature Walk in Nederland. Golazo en Natuurmonumenten hebben de ambitie om het evenement later ook in andere Nederlandse natuurgebieden te organiseren. Gezamenlijk zullen deze unieke wandeltochten de Nature Trail Serie vormen.

Foto boven: De Onlanden (Foto: Natuurmonumenten).