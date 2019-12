Theaterwandeling door 100-jarige Oosterparkwijk, met ‘opa Piet’ en ‘oma Stijn’

Geboren en getogen in de wijk en bijna net zo oud. Hun zoon Frits en zijn vrouw Gea hebben zich, zoals ieder jaar, helemaal ondergedompeld in kerstsferen. En hun kleindochter Lot is voor het eerst verliefd.

Wie is haar grote liefde? Ontmoet Els, die zich overal druk over maakt. Terwijl haar man Bas de rust zelve is. Tenminste...zolang hij weet waar zijn kinderen zijn. Jong en oud, arm en rijk leven samen in de Oosterparkwijk.

Wandel mee en laat je verrassen door hilarische, ontroerende en herkenbare situaties. Kaartjes en meer via de website van Evenementen Oosterparkwijk.



Foto: Zaagmuldersweg – hoek Klaprooslaan 1933 Groninger Archieven.