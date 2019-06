Swingin’ Groningen barst los: Stad vol swingende jazz, funk, soul en groove

Vanaf vandaag, donderdag 20 tot en met zaterdag 22 juni kan Groningen weer volop genieten, want dan vindt de feestelijke 25e editie plaats van Swingin’ Groningen. Het publiek wordt ook in 2019 getrakteerd op crossovers van jazz, funk, soul en groove.

Donderdag 20 juni start het festival met de Swingin’ Groningen Northern European Jazz Talent Contest. Jazztalenten van 5 Europese conservatoria strijden om de titel en een geldprijs.

Daarna kunnen bezoekers genieten van twee avonden vol swingende muziek met: New Cool Collective feat. Matt Bianco, The Preacher Men, Steffen Morrison, James & Black, Antwerp Gipsy-Ska Orchestra, Ntjam Rosie, Smilin’ Osei, Woodgrain, Lex Jaspers presents Marjorie Barnes, Vincent Koning & Frans van Geest, Bufo Sanna, Deejay Irie feat. MC Sherlock, Jerome Hol, Samual Jack, Hiske Oosterwijk Band, The Woods en Something about Sanna.

Op het programma staan zowel bekende artiesten als aanstormend talent.

Met de muzikale invulling op de donderdag- en vrijdagavond is het programma nog niet compleet! Ook de gehele zaterdag vanaf 11:00 uur staat volledig in het teken van de muziek! Met onder andere de 7e editie van StadsKabaal, The Swingin’ Experience, Jazz Train en de PCC Big Band.

Wie is het beste Noord-Europese jazztalent?

Wie wordt dit jaar uitroepen tot jazz talent van het jaar? De conservatoria van Aarhus (Denemarken), Stockholm (Zweden), Talinn (Estland), Hamburg (Duitsland) en Groningen vaardigen hun toppers af voor deze spannende muzikale wedstrijd.

Wie voor Groningen mee mag doen, wordt op dinsdagavond 18 juni bepaald tijdens de Local Pre-Round, een zinderende wedstrijd voor de laatste finaleplek tussen kandidaten die zijn afgevaardigd door het Prins Claus Conservatorium. Locatie De Smederij.

Bezoek StadsKabaal

Ook dit jaar is er weer StadsKabaal op zaterdag 22 juni: een concert met tientallen kinderen, jongeren en volwassenen op het Waagplein. Samen met de partners Prins Claus Conservatorium, BIJ VRIJDAG en de scholen in Groningen pakken we dit groots aan! Een unieke kans om kinderen en jongeren met verschillende sociaal-culturele achtergronden samen iets moois te laten creëren.

