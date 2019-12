Sterrenchefs koken tijdens Bierfestival in Martinikerk

Het Bierfestival vindt dit jaar plaats van 15 tot en met 18 april. Hoogtepunt is het bierdiner waar op sterrenniveau een 5 gangen bierdiner voor maximaal 500 gasten geserveerd wordt. De Martinikerk wordt voor één dag in een restaurant met complete keuken omgetoverd. In het verleden waren er bij iedere editie nieuwe chefs. De lat ligt hoog en om het niveau van afgelopen jaar opnieuw te halen worden topchefs die in het verleden hebben meegewerkt weer gevraagd.



Zytholoog (bierkundige), Certified Cicerone® (bierprofessor) en internationaal biersommelier Fiona de Lange zal vanaf de kansel het bierdiner hosten. Sterrenchef Steven Klein Neijenhuis van Onder de Linde uit Aduard en Henrice Dijks van Bistro ’t Gerecht uit Groningen (voor de 10e keer Bib Gourmand) doen dit jaar als kok mee. Dit jaar zullen naast Noordelijke topchefs ook trendsettende toppers uit Nederland meedoen. Chef Thomas Kooijman zal namens het toonaangevende bier en spijs restaurant Bar Alt van Adriaan Verkerk en 2 Chefs Brewing acte de presence geven. Ook Team NL, die Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens de Europese finale van Bocuse d’or in Tallinn, zal ook aanwezig zijn in de Martinikerk.



De biersommeliers zullen aan tafel onder leiding van Arvid Bergström het verhaal achter de combinatie vertellen. Leerlingen van het Noorderpoort zullen de bediening voor hun rekening nemen. Voor alle gangen wordt er een apart bier gebrouwen voor de perfecte match. Dit jaar staat er in ieder geval een cluyn bier (een oud Gronings haverbier) op de kaart.



Kaarten voor het bierdiner zijn te verkrijgen via https://www.bierfestivalgroningen.nl.