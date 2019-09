Rob de Wijk: lezing in Groningen over hoe China sluipenderwijs de wereldmacht overneemt

In het kader van lezingen voor het Studium Generale tijdens de ‘Nacht van de Dictatuur ‘ houdt oud- inwoner van Groningen, Rob de Wijk, hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden, een lezing over hoe China volgens hem sluipenderwijs de wereldmacht overneemt. Deze lezing is donderdagavond 12 september vanaf acht uur in het Academiegebouw.