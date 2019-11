Recordaantal reserveringen voor eilandkavelproject De Zeilen in Meerstad

Een recordaantal mensen heeft zich ingeschreven voor een van de 71 eilandkavels in Meerstad. In totaal 115 stellen schreven zich in voor een van de zelfbouwkavels aan het water. De kavels liggen in De Zeilen, de vierde wijk van Meerstad. Afgelopen maandag was de loting. Aan het einde van de avond waren 68 van de 71 kavels toegewezen.

Belangstellenden hadden na de start verkoop op 15 november, 7 dagen om zich in te schrijven. Bureau Meerstad heeft in die week 141 inschrijfformulieren in ontvangst genomen. “De belangstelling voor dit project geeft aan dat Meerstad steeds populairder wordt onder huizenzoekers en dat veel mensen dromen van wonen aan het water,” aldus wethouder Roeland der Schaaf.

Het grote aantal inschrijvingen zorgde voor een hoge opkomst bij de lotingsprocedure. Bureau Meerstad moest qua locatie uitwijken naar Partyboerderij ’t Hof van Scharmer. De loting werd maandagavond uitgevoerd onder leiding van PlasBossinade notarissen. In totaal zijn er 68 vrije kavels toegewezen. De belangstellenden die geen kavel toegewezen hebben gekregen, komen op de reservelijst voor hun voorkeurskavels.

De 71 eilandkavels in De Zeilen zijn onderverdeeld in twee zelfbouwprojecten; Brikland, een schiereiland aan het begin van de wijk, met 8 vrije kavels aan het water; en Zeilanden, een project met twee grote eilandpoten met 63 vrije kavels aan het water. De verkoop van de kavels ging officieel van start tijdens de Nieuwbouw/Verbouw XL in MartiniPlaza.