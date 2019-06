Raadslid wil meer invaliden parkeerplekken in Groningen

Mensen met een lichamelijke beperking moeten ook in de toekomst gewoon hun auto kunnen parkeren in de binnenstad, zo vindt Jan Pieter Loopstra. Het PvdA-raadslid vraagt zich af of er met de plannen van het gemeentebestuur voldoende parkeerplekken voor mindervaliden overblijven.

Minder autoverkeer, meer ruimte voor wandelen, fietsen en ontmoeten. Minder parkeren op straat, meer in parkeergarages. De PvdA is enthousiast over de plannen van het stadsbestuur, licht Loopstra toe. ‘De ruimte is beperkt en op verschillende plekken begint het te wringen. Dan moet je keuzes maken. En dat doet dit gemeentebestuur.’

Mooie parkeergarages

Auto’s van bezoekers en forenzen moeten zoveel mogelijk naar de Stadse parkeergarages. ‘Dat kan prima’, aldus Loopstra, ‘want de gemeente heeft de afgelopen tientallen jaren veel geïnvesteerd in parkeergarages. Binnenkort komt daar nog eentje bij: onder het Forum, mooi dicht tegen de Grote Markt.’

Door parkeren op straat duurder te maken, zullen meer mensen kiezen voor een parkeergarage, zo verwacht het gemeentebestuur. Loopstra wil nu weten of parkeren in garages, waarvan een aantal beter gebruikt kunnen worden, ook op andere manieren wordt gestimuleerd. De PvdA zou dat van harte toejuichen.

En de commerciële garages?

Wel heeft het raadslid enige zorgen. ‘Niet alle parkeergarages zijn van de gemeente. Blijven de tarieven van de commerciële garages relatief laag? Heeft de gemeente hier invloed op? En wat als de tarieven daar toch omhoog gaan: wat zijn dan de opties om de parkeren in de binnenstad betaalbaar te houden?’

Probleem is verder dat nieuwe bewoners in de binnenstad en de wijken rondom op een parkeerwachtlijst komen te staan. ‘Dat gaat vooral wringen voor die inwoners die slecht ter been zijn. Blijven er voldoende invalideparkeerplaatsen voor hen over?, vraagt Loopstra. ‘Deze mensen mogen niet de dupe worden van het nieuwe beleid.’

En ook voor bezoekers met een lichamelijke beperking die zijn aangewezen op de auto moet de binnenstad toegankelijk blijven, aldus het raadslid. ‘Blijven er voor hen straks wel voldoende parkeerplaatsen over? Daar willen we graag meer duidelijkheid over.’

Zeker, een toegankelijke binnenstad

De PvdA vindt dat iedereen in onze samenleving volwaardig moet kunnen meedoen. Dat betekent dat iedereen zeker moet zijn van een toegankelijke binnenstad.