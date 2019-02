PvdA wil dat stadsbestuur ingrijpt bij lerarentekort Diamant College

Het Diamant College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, met veel leerlingen met een beperking en leer- en gedragsproblemen. Volgens PvdA-raadlid Julian Bushoff heeft juist deze doelgroep voldoende aandacht en structuur nodig.



Daarnaast heeft de dag minder school ook gevolgen voor de ouders, die plots de kinderen moeten opvangen en in sommige gevallen dus een dag minder kunnen werken. Omdat het vaak om kinderen met problematieken gaat, levert dit een extra zware belasting op voor betrokken gezinnen, zo stelt de PvdA.



De PvdA zegt zich zorgen te maken over de leerlingen en hun gezinnen en stelt daarom schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. “Wij willen weten wat de gemeente kan doen om dit probleem te tackelen”, aldus Bushoff.



“Daarnaast willen we in beeld krijgen of ook klassen op andere scholen thuis zitten, of dreigen thuis te zitten, vanwege het lerarentekort. Mocht dit zo zijn, dan zien we ook hier graag snel actie. Want iedereen moet zeker zijn van goed onderwijs”, aldus het raadslid.