Orgel van Martinikerk bovenaan Top-15 van Volkskrant

#4 - Noordbroek

In de top-15 staan nóg twee orgels uit de provincie Groningen, die door de krant wordt aangeduid als dé orgelprovincie van Nederland. “Wijs een willekeurig wierdedorp in Groningen aan en 95 procent kans dat er een grandioos orgel staat”, zegt de krant. Het Schnitger-orgel in de kerk van Noordbroek staat op de vierde plek, dankzij z’n typische schroeiende klank als de organist ‘vol op het orgel’ gaat.



#13 - Krewerd

Het orgel in de Mariakerk in Krewerd, waarvan de bouwer onbekend is, staat op de 13eplaats. “Het is zeker het ruigste en rauwste van ons land”, zegt Volkskrant. “Krewerd heeft slechts één klavier en zeven registers, maar genoeg power om u mee omver te blazen. Beluister dit oerorgel en waan u in een andere tijd.”



#1 - Martinikerk

Het orgel in de Martinikerk is in 1691 gebouwd door Schnitger. Het orgel is echter herhaaldelijk aangepast en uitgebreid. In 1984 is het orgel gerestaureerd. Volkskrant: “Zeer geschikt om uw orgelontdekkingstocht mee te beginnen. Al bestaat de kans dat u na dit orgel niks anders meer wilt.”



De krant is lyrisch over het orgel: “Het woord ‘meesterwerk’ is niet toereikend om dit orgel recht te doen. Het plenum – de volle klank – laat alles trillen en tintelen. De fluitstemmen zijn magistraal. In de brede hallenkerk worden de tonen op onnavolgbare wijze door de ruimte gekaatst. Heerlijk desoriënterend – nee: goddelijk. Niet te geloven dat dit door mensen is gemaakt.”



