Eerste JongerenTop Groningen zoekt vrijwillige toppers

Op 7 juni vindt de allereerste JongerenTop in Groningen plaats. Op deze top zullen duizend jongeren uit het aardbevingsgebied met elkaar in gesprek gaan over hun toekomst. Maar er wordt niet alleen gepraat: de 'toppers' gaan ook aan de slag gaan met hun eigen toekomst door middel van dans, muziek, theater en spel. De organisatie van de top is nog op zoek naar vrijwilligers. Vanzelfsprekend gaat de voorkeur uit naar jongeren uit het gebied, maar ook volwassenen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Oproep voor vrijwilligers

Op 26 februari vindt de aftrap van de top plaats, waar jongeren, vrijwilligers en studenten zullen worden gebriefd. De organisatie werkt in werkgroepen. Er is bijvoorbeeld een werkgroep communicatie, techniek, catering, aankleding etc. Als vrijwilliger kun je je aanmelden voor een werkgroep die jouw interesse heeft of waar je juist beter in wilt worden. Je kunt helpen in de voorbereidingen van de JongerenTop of op de dag zelf, voor de schermen of juist achter de schermen.



Kortom; woon je, bij voorkeur in het aardbevingsgebied, ben je ouder dan 12 jaar en wil jij helpen bij de organisatie van deze unieke top? Meld je dan aan voor de aftrap op 26 februari om 16.00 uur via www.jongerentopgroningen.nl.