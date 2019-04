Cursus voor Groningers die de politiek in willen

Voor inwoners die meer willen weten over de gemeente en de gemeentepolitiek organiseert de gemeente Groningen de gratis cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’. De cursus is geschikt voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn, aldus de gemeente. De eerste bijeenkomst is eind mei.

De deelnemers aan de cursus krijgen antwoord op vragen als ‘Wat doet de gemeente eigenlijk?’ en ‘Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland?’. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici uit de gemeente.



Raadzaal



De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandagavond in de raadzaal op het stadhuis op de Grote Markt. De eerste cursusdag is maandag 20 mei. Aan het eind van de cursus, op woensdag 29 juni, wonen de deelnemers een vergadering van de Groningse gemeenteraad bij. De cursus wordt verzorgd door een medewerker van ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’, uit Den Haag.



Verkiezingen



De cursus ‘Politiek Actief’ is een succesnummer van ProDemos. In ruim 200 gemeenten hebben de afgelopen jaren meer dan 6000 mensen de cursus gedaan. Een groot deel van de deelnemers is later ook echt actief geworden in de gemeentepolitiek. Grofweg een derde van de cursisten van de afgelopen jaren heeft bij verkiezingen op een lijst van een politieke partij gestaan.



Opgeven en meer informatie: gemeente.groningen.nl/politiek-actief.