Nieuwe Gerrit Krolbrug: bewegende brug met vast deel voor voetgangers en fietsers

Rijkswaterstaat werkt aan het ontwerp voor een nieuwe Gerrit Krolbrug. Uitgangspunt is een bewegende brug met een vast deel voor voetgangers en fietsers. Dinsdagavond is er voor geïnteresseerden een bijeenkomst.

Op dinsdag 1 oktober tussen 20:00 en 22:00 is een bijeenkomst in CSG Wessel Gansfort, Heerdenpad 8. Rijkswaterstaat wil graag horen welke varianten mogelijk zijn en hoe Groningers in het vervolg mee kunnen denken.

Rijkswaterstaat vervangt op termijn de Gerrit Krolbrug. Dat is de brug voor auto’s en fietsers in het verlengde van de Korreweg. Dagelijks passeren gemiddeld 15.000 fietsers, 4.000 auto’s en 50 schepen deze brug. De vervanging is nodig om de doorgang van de scheep­vaart te verbeteren en om de brug veiliger te maken voor fietsers en autoverkeer.

Wanneer een nieuwe autoverbinding in de Oosterhamrikzone volgt, verliest de Korreweg bovendien haar belangrijke functie als stadsdeelontsluiting. Dat biedt ruimte voor een fietsvriendelijke inrichting van de Gerrit Krolbrug en de Korreweg.

Foto boven en meer informatie : aanpakoosterhamrikzone