Massale vervanging stroeve gele steentjes in Groningen vordert snel

Een grootschalige operatie ter vervanging van gele steentjes in de binnenstad van Groningen is volledig op stoom. Zoals te zien op bovenstaande foto, genomen aan de Rademarkt nabij de St. Jozefkerk.

De stenen die worden vervangen en moeten zorgen voor een rustig en herkenbaar straatbeeld, werden in de jaren ’90 binnen de diepenring toegepast. Door jarenlang intensief gebruik werden de stenen steeds gladder en gingen regelmatig kapot.

In 2017 is daarom na een grondige testperiode een nieuwe steen gekozen voor de bestrating van de binnenstad. Belangrijke voorwaarden bij de keus van de steen was dat deze qua kleur moet lijken op de huidige steen, voldoende stroef is en betaalbaar. Op basis van de testresultaten heeft de gemeente inmiddels een leverancier gekozen en een keuze gemaakt in de manier van bestraten.

Gefaseerd vervangen

In de periode tot 2022 worden alle gele stenen in de binnenstad daarom vervangen door de nieuwe, stroevere, steen. Dit gebeurt in fases. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd met herinrichtingsplannen of renovatie van nutsleidingen. In totaal worden er zo’n zes miljoen nieuwe stenen gelegd. De eerste nieuwe gele stenen werd in juli 2018 gelegd in de Poststraat.

Overleg met de buurt

Voordat de nieuwe bestrating wordt aangelegd, kijkt de gemeente samen met bewoners of er nog andere kleine inrichtingswensen kunnen worden meegenomen in de betreffende straat, zoals het verlagen van een inritband of het verbeteren van toegankelijkheid voor mindervaliden.

Planning vervanging gele steentjes 2019 (onder voorbehoud):

Verlengde Oosterstraat juli 2019

Rademarkt medio augustus – medio november

Steentilstraat medio september – medio november

Akerkhof zz begin augustus – oktober

Burchtstraat oktober- medio november

Zwanestraat 2020