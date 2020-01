Martinitoren speelt muziek van Gronings popidool Blanks

Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt tussen 11.00 en 12.00 uur muziek van Blanks. Het is nog niet bekend welk liedje hij gaat spelen. Dat mogen de fans van Blanks bepalen. Ze mogen op donderdag 16 januari via het Instagram account van Blanks stemmen op twee liedjes: ‘Let’s get Lost’ of ‘Sweaters’.



Simon de Wit, zoals Blanks eigenlijk heet, maakt vanuit zijn studio in Harkstede furore onder zijn artiestennaam Blanks. Hij heeft z’n succes te danken aan zijn YouTube-kanaal waarmee hij op enthousiaste wijze het maakproces van zijn muziek deelt. Zo bewerkt hij binnen een uur bestaande liedjes en hij laat het creatieve proces zien op beeld. Zijn 1,1 miljoen abonnees krijgen soms ook inspraak in de creatieve keuzes die hun (pop)idool maakt.



Blanks maakt nu ook eigen muziek. De 22-jarige muzikant staat met zijn indie-popliedjes op Noorderslag. Dit voorjaar vertrekt Blanks voor een wereldtour door de Verenigde Staten en acht Europese landen.