Karaat: nieuwe blikvanger aan Oosterhamrikkade (Foto's op GIC.nl)

De Oosterhamrikkade is krijgt veel nieuwbouwimpulsen. Recent werden daar langs het water, en dicht bij de binnenstad, appartementen gebouwd, maar daar komen er nu nog meer bij. Dat is te danken aan het wooncomplex Karaat.(Foto’s op GIC).

In het complex bevinden zich circa 77 huur- en koopappartementen in verschillende grootten en typologieën, verdeeld over meerdere woonlagen. De verkoop begint ‘na de zomer’, zo meldt de website. We zullen u op de hoogte houden.