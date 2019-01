Kanjerfeest: Glimmenaren horen vanmiddag wat ze gewonnen hebben

Op nieuwjaarsdag viel in Glimmen de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro op de postcode 9756 AK. Vijf winnaars die meespelen met de winnende postcode verdeelden 26,95 miljoen euro en zijn dankzij de geldprijs in één klap multimiljonair. De andere helft van de PostcodeKanjer wordt verdeeld onder alle andere deelnemers die meespelen in het winnende postcodegebied 9756.



Hoeveel zij per lot winnen, wordt bekend gemaakt op het Kanjerfeest, dat gepresenteerd wordt door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Onder andere Jeroen van der Boom en Anita Meyer treden op.