Huizenzoekers met een modaal inkomen hebben de meeste kans in de provincie Groningen

Dat blijkt uit een onderzoek van De Hypotheker. Onderzoekers gingen uit van een modaal inkomen van 32.700 euro. Daarmee kun je als eenverdiener een woning kopen van 150.000 euro.

Het woningaanbod in de provincie Groningen bestaat voor 19 procent uit huizen met een vraagprijs lager dan 150.000 euro. In 2018 was dat nog 29 procent. Het aanbod voor eenverdieners is dus fors gedaald, maar vergeleken met de rest van het land zijn er in Groningen juist veel meer mogelijkheden.

Ter vergelijking: in de provincie Utrecht bestaat 1 procent van het woningaanbod uit huizen met een vraagprijs lager dan 1,5 ton. In Flevoland, Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant is dit 2 procent.

Met 19 procent is het aanbod in de provincie Groningen veruit het grootst. Zeeland (11 procent), Drenthe (10 procent) en Friesland (10 procent) volgen op gepaste afstand.

Commercieel directeur van De Hypotheker Menno Luiten noemt de situatie op de huizenmarkt ‘schrijnend’. ,,Er is eigenlijk maar één echte oplossing en dat is het bijbouwen van voldoende betaalbare woningen.’’